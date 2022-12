A Índia continua sendo a principal economia de crescimento mais rápido – CMIO

PIB do país cresceu 6,3% no trimestre de julho a setembro, mostram dados oficiais

O produto interno bruto (PIB) da Índia para o trimestre de julho a setembro do ano fiscal atual aumentou 6,3% em relação ao ano anterior, de acordo com estimativas provisórias divulgadas pelo National Statistical Office (NSO) na quarta-feira.

O Reserve Bank of India (RBI) em seu relatório no início deste mês projetou uma taxa de crescimento entre 6,1% e 6,3% para o mesmo período.

Os novos dados mostram que, embora o PIB tenha crescido 8,4% no trimestre correspondente durante 2021-22, registrou um crescimento de 13,5% no trimestre anterior, abril-junho de 2022-23.

Ao mesmo tempo, o PIB nominal ou PIB a preços correntes no segundo trimestre de 2022-23 apresentou um crescimento de 16,2%, em comparação com 19,0% no segundo trimestre de 2021-22, disse o relatório.

Mostra também que o setor agropecuário registrou crescimento de 4,6% no período de julho a setembro, acima do trimestre anterior e superando os 3,2% registrados no mesmo período do ano passado. No entanto, o setor manufatureiro contraiu 4,3%, revertendo a expansão de 4,8% no primeiro trimestre fiscal e bem abaixo do ritmo de crescimento de 5,6% no trimestre correspondente do ano anterior. O setor de construção gerador de empregos teve um aumento anual de 6,6% na atividade.



“No geral, se você conseguir chegar perto de 6,5% a 7% [growth] no atual exercício financeiro, esse é um número extremamente decente, porque talvez estejamos [one of a few] países que vão crescer a um ritmo positivo”, NR Bhanumurthy, vice-reitor da Ambedkar School of Economics University, com sede em Bengaluru, disse ao Nikkei Asia.

“Dados os ventos contrários globais atuais, crescendo em [this rate]a meu ver, é um número fantástico”, ele adicionou.

Notavelmente, a Índia continuou sendo a principal economia de crescimento mais rápido, já que a China registrou crescimento econômico de 3,9% em julho-setembro de 2022.

