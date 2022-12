Fundador da FTX nega fraude — CMIO

Sam Bankman-Fried afirma que não roubou fundos de clientes enquanto estava no comando de sua extinta exchange de criptomoedas

O ex-executivo-chefe da FTX, Sam Bankman-Fried, negou na quarta-feira ter cometido fraude em sua bolsa de criptomoedas falida, com bilhões em fundos perdidos, e disse que teve um “mês ruim”.

Em sua primeira grande aparição pública desde a implosão de 11 de novembro da FTX e da casa de comércio irmã Alameda Research, Bankman-Fried disse que “estragado” no leme da bolsa e deveria ter se concentrado mais na gestão de riscos, proteção ao cliente e nas ligações entre FTX e Alameda.

“Cometi muitos erros” afirmou o jogador de 30 anos, em um link de vídeo no New York Times DealBook Summit. “Há coisas que eu daria tudo para poder fazer de novo. Eu nunca tentei cometer fraude com ninguém.”

O bilionário cripto caído também disse que estava com seus últimos $ 100.000 e ainda tinha um cartão de crédito funcionando.

Suas declarações vêm quando os reguladores analisam como a FTX, com sede nas Bahamas, acabou com um buraco de US$ 8 bilhões em seu balanço e se ela manipulou mal os fundos dos clientes. Houve relatos de que a FTX emprestou dinheiro de clientes à Alameda, empresa de negociação de criptomoedas do Bankman-Fried, para negociações arriscadas.

“Falhamos completamente no risco”, Bankman-Fried disse, acrescentando: “Isso parece muito embaraçoso, em retrospecto.”

No entanto, ele alegou que não dirigia a Alameda e não sabia exatamente o que estava acontecendo. “Eu não sabia o tamanho da posição deles”, disse Bankman-Fried. “Muitas dessas são coisas que aprendi no último mês [in the days leading up to bankruptcy.]”













Outrora uma grande corretora para negociação de criptomoedas, a FTX revelou que poderia ter até 1 milhão de investidores buscando recuperar suas perdas. A corretora com sede nas Bahamas tem bilhões em passivos.

A FTX entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em 11 de novembro. O desastre ocorreu após relatos de fundos de clientes mal administrados e planos de aquisição abandonados pela bolsa rival Binance.

O escândalo desencadeou uma crise de confiança no mercado de criptomoedas e fez com que o valor de ativos, incluindo o Bitcoin, afundasse. Esta semana, o principal credor de criptomoedas BlockFi, que estava envolvido financeiramente com a FTX, entrou com pedido de falência. A corretora Genesis está atualmente tentando evitar o mesmo destino.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT