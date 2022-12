UE busca preço mais baixo para o petróleo russo – Bloomberg – CMIO

Os legisladores da União Europeia estão negociando um teto de preço mais baixo para as exportações de petróleo russo por via marítima em US$ 60 por barril, disseram fontes familiarizadas com o assunto à Bloomberg na quarta-feira.

A UE está em um impasse sobre o assunto desde a semana passada, já que Polônia, Estônia e Lituânia insistem que o limite proposto de US$ 65 a US$ 70 é “muito generoso” para Moscou, e deveria ser fixado em $30. Enquanto isso, os principais países de navegação, incluindo Grécia, Malta e Chipre, inclinaram-se para que o teto seja fixado em cerca de US$ 70 por barril.

As fontes não esclareceram se todas as nações dos dois grupos concordam com o teto de preço de US$ 60, mas a maioria delas não se opõe se o nível for combinado com outras demandas atendidas. Uma das pessoas não identificadas no relatório da Bloomberg disse que o novo número se encaixaria na faixa do G7. As negociações estão supostamente em andamento.













A medida, proposta pela primeira vez pelos EUA, visa permitir que o petróleo russo flua para os mercados globais para evitar picos de preços, ao mesmo tempo em que limita a receita do petróleo de Moscou. O valor de $ 60 é supostamente um pouco mais alto do que onde o principal petróleo da Rússia, Urals, está sendo negociado atualmente.

Para ser aprovado, o teto do preço do petróleo deve ser apoiado por todos os estados membros da UE e pelo grupo G7.

A UE está sob pressão para introduzir a medida antes de 5 de dezembro, quando as sanções mais amplas do bloco ao petróleo russo devem entrar em vigor. As novas medidas punitivas proibirão as empresas ocidentais de fornecer seguros, corretagem ou assistência financeira a navios que transportam petróleo russo, a menos que a carga seja comprada abaixo de um limite de preço acordado. Restrições semelhantes, incluindo um teto de preço para outros produtos petrolíferos, devem ocorrer em fevereiro.

Moscou ameaçou proibir o fornecimento de petróleo aos países que participam do esquema de teto de preço.

