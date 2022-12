Economia do país da UE encolhendo – CMIO

O PIB da Finlândia diminuiu 0,3% de julho a setembro em relação ao trimestre anterior, mostram dados oficiais

A economia da Finlândia continuou a declinar, contraindo mais no terceiro trimestre do que uma estimativa anterior indicava, revelaram estatísticas oficiais na quarta-feira.

Dados estatísticos da Finlândia mostraram que o PIB encolheu 0,3% no último trimestre em relação ao trimestre anterior, encerrando cinco trimestres consecutivos de crescimento. No ano, a economia cresceu 1,0%, ajustada pelo número de dias úteis.

“O consumo de bens como alimentos e combustível diminuiu desde meados de 2021, mas agora as famílias estão reduzindo claramente o consumo de bens semiduráveis, como roupas e sapatos”, disse. disse o estatístico sênior Samu Hakala.

Segundo o relatório, a crise econômica foi liderada por uma queda nos gastos privados.

“Esperamos ver uma contração também no quarto trimestre, o que tecnicamente significaria uma recessão para a economia finlandesa”, disse. O economista-chefe do Svenska Handelsbanken AB, Timo Hirvonen, com sede em Helsinque, escreveu no Twitter.

Os economistas esperam que uma recessão superficial, mas prolongada, na Finlândia dure até 2023. Um relatório recente da Oxford Economics também indicou que as perspectivas de curto prazo são sombrias.

“A alta inflação está se infiltrando nos preços básicos, espremendo a renda real e prejudicando a confiança, enquanto o BCE aumenta as taxas. Vemos um crescimento de 2,3% em 2022 e 0% em 2023, embora haja grande incerteza quanto às perspectivas”, disse o relatório, observando que uma desaceleração está “iminente,” com recorde de baixa confiança do consumidor e enfraquecimento da confiança empresarial em todos os setores.

