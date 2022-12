Suíça revela valor de ativos russos congelados – CMIO

Report This Content

Os US $ 8 bilhões sancionados são apenas uma fração do dinheiro mantido pelos russos no país, diz o ministério da economia

O Ministério da Economia da Suíça anunciou na quinta-feira que havia congelado $ 7,94 bilhões (7,5 bilhões de francos suíços) em ativos russos em 25 de novembro de 2022. Isso sem contar 15 propriedades pertencentes a pessoas jurídicas e indivíduos sancionados da Rússia. A Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO) também revelou dados sobre o valor dos depósitos declarados pelos russos. “O valor sancionado é apenas uma fração de todos os ativos russos na Suíça”, Erwin Bollinger, chefe de relações econômicas bilaterais da SECO, disse à Bloomberg. Segundo o relatório, um total de 123 cidadãos ou entidades russas relataram 7.548 “relações comerciais” ao órgão, representando US$ 48,8 bilhões (46,1 bilhões de francos) em ativos. “Os valores congelados podem aumentar se, por exemplo, novas pessoas forem adicionadas à lista ou se novos bens forem identificados”, disse. diz a declaração, acrescentando que “Eles podem cair se os ativos que foram congelados como medida de precaução tiverem que ser liberados novamente assim que os esclarecimentos forem concluídos.”









A Suíça juntou-se aos países da UE na imposição de várias rodadas de sanções anti-Rússia sobre a operação militar de Moscou na Ucrânia. Em agosto, Berna congelou ativos pertencentes ao Sberbank da Rússia e proibiu o comércio de produtos de ouro com Moscou. Em março, o Kremlin colocou a Suíça em uma lista de países hostis, que inclui membros da UE e outros estados. Em outubro, Fabian Maienfisch, porta-voz do Departamento Federal Suíço de Assuntos Econômicos, Educação e Pesquisa, disse que a Suíça não apoiava o pedido do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, de entregar ativos russos congelados a Kiev. As autoridades da UE e dos EUA estão atualmente trabalhando no confisco de ativos russos congelados pelas sanções relacionadas à Ucrânia, tentando encontrar maneiras de tornar as apreensões legais. Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT

CMIO Business

Verificado por RJ983



Conteúdo traduzido



Ver fonte

