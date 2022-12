Tribunal desfere golpe contra esquema de dívida estudantil de Biden – CMIO

Um tribunal federal dos EUA derrubou o pedido do presidente Joe Biden para anular uma decisão anterior que bloqueou o lançamento de seu principal programa de alívio da dívida estudantil, potencialmente estabelecendo um confronto na Suprema Corte enquanto a Casa Branca busca vários recursos.

Um painel de três juízes do Tribunal de Apelações dos EUA para o 5º Circuito rejeitou o último pedido do governo na quarta-feira, dizendo que uma ordem anterior para interromper o esquema de perdão de dívidas permaneceria.

A decisão anterior do juiz distrital Mark Pittman disse que o plano de Biden de cancelar bilhões de dólares em dívidas estudantis era um “exercício inconstitucional do poder legislativo do Congresso”, decidindo em favor de dois demandantes que argumentaram que o programa era ilegal e não seguiram “processos adequados de regulamentação”.

Embora o Tribunal do 5º Circuito tenha se recusado a anular a decisão de Pittman na quarta-feira, ele ordenou que o recurso de Biden fosse ouvido de forma acelerada.













O 8º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, com sede em St. Louis, também impôs uma liminar proibindo o Departamento de Educação de prosseguir com o plano de dívida, levando o governo Biden a entrar com outro recurso na Suprema Corte.

Embora o mais alto órgão judicial do país ainda esteja analisando o pedido, a decisão de quarta-feira também pode ser apelada na Suprema Corte, que pode decidir combinar os dois casos relacionados.

Tendo falado frequentemente sobre o alívio da dívida estudantil durante a campanha para a corrida presidencial de 2020, em agosto passado Biden anunciou que o governo perdoaria até US $ 10.000 em empréstimos estudantis para tomadores de empréstimo que ganhassem menos de US $ 125.000 por ano, enquanto alguns estudantes de baixa renda que receberam bolsas de estudos poderiam ter até $ 20.000 em dívidas apagadas. Com cerca de 26 milhões de americanos solicitando o perdão de empréstimos estudantis, o Congressional Budget Office estimou que o programa custaria até US$ 400 bilhões.