A lei climática dos EUA corre o risco de ‘fragmentar o oeste’ – Macron – CMIO

Um novo esquema de incentivos dos EUA para subsidiar fabricantes locais de carros elétricos corre o risco de abrir uma brecha entre os países ocidentais, alertou o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta quarta-feira, em meio a temores de uma guerra comercial entre Washington e Bruxelas.

Falando na embaixada francesa, durante uma visita de Estado aos Estados Unidos, Macron disse que o esquema teria um impacto negativo na UE ao tornar menos atraente para as empresas investirem na economia do bloco.

A Lei de Redução da Inflação dos Estados Unidos (IRA) oferece US$ 391 milhões em incentivos para promover a energia limpa, incluindo suporte para fabricantes de veículos elétricos.

“As escolhas dos últimos meses, em particular o IRA, são escolhas que irão fragmentar o Ocidente”, disse. disse ele, acrescentando que a UE e os EUA precisam “para coordenar e ressincronizar nossas agendas políticas”.













Macron descreveu o plano econômico como “super agressivo” para empresas europeias durante uma reunião com legisladores dos EUA de ambos os principais partidos, de acordo com uma fonte não identificada da Reuters.

“Talvez você resolva seu problema, mas aumentará o meu problema” acrescentou, citado pela AFP, alertando que o incentivo dos EUA poderia “mata muitos empregos”.

Enquanto isso, na quarta-feira, quando questionada sobre as preocupações europeias sobre o ato, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que “apresenta oportunidades significativas para as empresas europeias, bem como benefícios para a segurança energética da UE,” acrescentando que “este não é um jogo de soma zero” para os EUA, e Washington busca uma “caminho construtivo de engajamento” com a UE sobre o assunto.

Nos últimos meses, a Lei de Redução da Inflação tem sido um assunto particularmente espinhoso nas relações transatlânticas, com vários líderes da UE argumentando que ela discrimina os europeus, pois poderia dar aos fabricantes americanos de veículos elétricos uma vantagem sobre seus colegas da UE no lucrativo mercado dos EUA.

Enquanto a UE e os EUA estão tentando resolver suas diferenças, Bernd Lange, presidente do comitê de comércio do Parlamento Europeu, alertou que, quando o esquema entrar em vigor em várias semanas, será tarde demais para as partes negociarem quaisquer mudanças no legislação. Ele acrescentou que, caso isso aconteça, a UE provavelmente entrará com uma ação contra Washington na Organização Mundial do Comércio.