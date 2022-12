Scholz explica a necessidade de aviões de guerra dos EUA – CMIO

A compra de caças F-35 permitirá que Berlim acompanhe o esquema de dissuasão nuclear da OTAN, disse o chanceler

A Alemanha acelerará a aquisição de caças F-35 fabricados nos EUA para manter sua capacidade de implantar armas nucleares como parte da dissuasão compartilhada da OTAN, disse o chanceler Olaf Scholz. A Rússia percebe a expansão global do alcance do bloco militar liderado pelos EUA como uma grande ameaça.

Berlim precisa ser capaz de implantar armas nucleares enquanto a Rússia tiver um arsenal nuclear, disse o líder alemão na quarta-feira em uma Conferência de Segurança em Berlim. Qualquer coisa menos que isso “significaria nos tornar vulneráveis ​​à chantagem”ele adicionou.

Scholz estava se referindo às alegações ocidentais de que Moscou estava ameaçando usar armas nucleares para obter vantagem no conflito na Ucrânia. As autoridades russas rejeitaram essa narrativa, dizendo que suas advertências eram simplesmente uma reiteração da postura nuclear do país.

A posição da Rússia é que “qualquer confronto militar entre nações nucleares, mesmo convencional, deve ser evitado” devido aos riscos de escalada, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, na quarta-feira, durante um evento estratégico de segurança em Moscou.

“O fato de nossos parceiros ocidentais… tentarem evitar isso [approach] fala muito”, ele adicionou.

O chanceler alemão disse que seu país finalizará um acordo até o final do ano para a aquisição de caças Lockheed Martin F-35, projetados para lançar bombas nucleares.













Atualmente, os únicos aviões de guerra da frota alemã com essa capacidade são os Panavia Tornados, que os militares buscam substituir por aeronaves mais modernas. A Luftwaffe tem cerca de 90 desses jatos, que foram introduzidos na década de 1980 e devem ser desativados entre 2025 e 2030. A Alemanha está considerando a compra de até 35 F-35s sob um rearmamento de € 100 bilhões (US$ 104 bilhões). programa, que o chanceler Scholz anunciou no início deste ano.

A inclusão da aeronave americana na lista de candidatos substitutos, que o Ministério da Defesa alemão informou ao parlamento em março, reverteu uma decisão anterior do governo da chanceler Angela Merkel, que favorecia os caças europeus Eurofighter Typhoon.

Essas aeronaves, no entanto, não são compatíveis com as bombas de gravidade nuclear B61 fabricadas nos Estados Unidos, portanto, uma compra gratuita do Boeing F/A-18E/F Super Hornet estava sendo considerada pelos governos de Merkel e Scholz.

A Rússia há muito critica o esquema de compartilhamento nuclear da OTAN por violar o espírito do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Ao treinar países como a Polônia sobre como implantar armas nucleares americanas, Washington está desestabilizando o equilíbrio de poder na Europa, argumentou Moscou.