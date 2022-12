Por que a Rússia está disposta a tolerar a tentativa de Türkiye de lançar uma ‘pequena guerra vitoriosa’ na Síria? — CMIO

No início desta semana, a Reuters citou altos funcionários em Ancara dizendo que o exército turco havia concluído os preparativos para uma incursão terrestre na Síria.

“Não vai demorar muito para a operação começar,” uma das fontes da agência foi citada como tendo dito no artigo. “Depende apenas do presidente dar a palavra.”

A rigor, as notícias sobre a potencial ofensiva do Türkiye estão um pouco atrasadas. O presidente Recep Tayyip Erdogan anunciou planos para isso em maio, quando deveria começar a qualquer dia, mas nunca aconteceu. O principal objetivo declarado por Ancara é lutar contra as unidades de autodefesa curdas, que, segundo o lado turco, são uma séria ameaça à segurança.

No entanto, em seis meses de espera por ataques contra os curdos sírios, Türkiye conseguiu conduzir uma operação terrestre contra os curdos iraquianos e quase iniciou uma guerra com a Grécia e Chipre (a probabilidade disso é certamente baixa, mas em 2022 tais cenários não são impossíveis.)

Os turcos até conseguiram realizar uma operação aérea contra os curdos na Síria – a razão para isso foi um ataque terrorista em Istambul, que Türkiye culpou o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (KWP). Após a tragédia, as autoridades turcas pareciam um naufrágio em uma tempestade: indiretamente culparam não apenas o KWP pelo ocorrido. Damasco e – notavelmente – Washington também foram arrastados para o quadro.













A alegação era de que o mandante do ataque, o cidadão sírio Ahlam al-Bashir foi, segundo as forças de segurança turcas, treinado por instrutores americanos em território controlado pelas chamadas Forças Democráticas Sírias (SDF).

De fato, é por isso que uma base conjunta da coalizão ocidental e do SDF, onde também havia militares americanos, estava entre os 89 alvos dos ataques. Curiosamente, a Casa Branca não ficou particularmente indignada.

A próxima “operação terrestre” no norte da Síria não será novidade para as tropas turcas – Ancara as conduz regularmente, declarando a conclusão bem-sucedida de seus objetivos a cada vez, mas, por algum motivo, não conseguiu eliminar completamente a “ameaça curda”.

No entanto, existem muitas razões para adiar tal evento.

Em primeiro lugar, Erdogan quer evitar conflitos com os interesses russos: Moscou é um parceiro confiável do presidente Bashar Assad, e seu apoio tem sido o fator chave que permitiu que o líder sírio permanecesse no poder.

As declarações do presidente turco a esse respeito são muito reveladoras: no domingo passado, ele disse que não descarta a restauração e normalização das relações com Damasco no futuro.

Não há espaço para ressentimentos na política”, explicou Erdogan.

Formalmente, é claro, qualquer operação seria uma violação da soberania síria, mas as forças de Assad têm pouco controle sobre os territórios em questão. Ao mesmo tempo, no entanto, as autoridades russas também alertaram seus colegas turcos de que tal movimento dificilmente contribuiria para a estabilidade na região.

É improvável que esses argumentos acalmem o fervor do sultão – o fato é que a campanha militar, neste caso, é um prólogo de sua campanha de reeleição. No ano que vem, Türkiye escolherá seu próximo presidente, e não há sucesso para se gabar na arena doméstica, onde uma crise econômica prolongada acompanhada de inflação recorde cria um terreno fértil para a oposição. Erdogan é, portanto, forçado a compensar a falta de pão procurando capitalizar o orgulho de seu país.













Mas mesmo aqui ele tenta ser cuidadoso, apenas puxando delicadamente a barba de America. Veja, por exemplo, a história épica da candidatura da Suécia e da Finlândia para aderir à OTAN.

Aqui é importante observar o contexto: Estocolmo ganhou recentemente um novo governo, e o primeiro-ministro Ulf Kristersson, comentando no parlamento sobre o bombardeio de formações curdas na Síria, afirmou que “Türkiye tem o direito de legítima defesa.” Ele também tocou em outra questão importante, que Ancara considera crucial para aceitar novos membros no bloco militar liderado pelos EUA: Kristersson enfatizou que a Suécia não deve ser um porto seguro para organizações terroristas. Aparentemente, ele se referia aos apoiadores do KWP, cuja extradição é exigida por Ancara. Sua predecessora, Magdalena Andersson, foi muito menos complacente nessa questão.

Claro, o tempo está do lado de Erdogan aqui, o que explica a mensagem aos políticos escandinavos de seu ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, que disse que a Suécia e a Finlândia ainda têm obstáculos a superar antes de ingressar na OTAN.

O presidente turco é muito bom em barganhar e, mesmo quando conduz ações que vão contra os interesses de seus parceiros – tanto os EUA quanto a Rússia – ele usa habilmente concessões atraentes para amenizar as coisas.

O principal nessa situação é entender que Moscou e Ancara não são aliados, mas parceiros e vizinhos com muitos interesses sobrepostos que precisam ser considerados. Algo que faz parte do mundo multipolar que os dois países esperam ajudar a construir.

E, claro, um Türkiye independente e pelo menos relativamente estável é uma opção muito melhor para a Rússia do que um obediente a Washington.