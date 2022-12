Apoio à Ucrânia no abrandamento dos EUA – enquete – CMIO

A maioria dos eleitores americanos em ambos os lados do corredor não vê o conflito como uma prioridade, sugere uma nova pesquisa

O conflito militar em curso entre a Rússia e a Ucrânia não é visto como uma prioridade pelos eleitores dos EUA, de acordo com uma nova pesquisa da Morning Consult, que perguntou a mais de 2.000 pessoas sobre as questões de política externa que eles gostariam que o governo focasse.

De acordo com a pesquisa, publicada na terça-feira, os eleitores democratas se preocupam mais com coisas como a mudança climática e a prevenção de outra pandemia global, enquanto os republicanos desejam que o governo se concentre na imigração, terrorismo e tráfico de drogas. O apoio à Ucrânia ficou apenas em sexto lugar entre os democratas e em décimo entre os republicanos.

Isso ocorre quando o governo Biden já comprometeu quase US$ 20 bilhões em assistência de segurança à Ucrânia e está tentando aprovar um pacote de ajuda adicional de US$ 37,7 bilhões antes que os democratas percam o controle da Câmara. A nova maioria republicana já sugeriu que não apoiará mais nenhum pacote de ajuda massiva para Kiev assim que assumir o controle da Câmara no início do ano que vem.













O líder do Partido Republicano, Kevin McCarthy, havia declarado anteriormente que o Congresso não ofereceria uma “cheque em branco” para a Ucrânia, enquanto Michael McCaul, o principal republicano no Comitê de Relações Exteriores da Câmara, insiste em mais “supervisão, transparência e responsabilidade” no apoio de Washington a Kiev.

A assistência dos EUA à Ucrânia na forma de sanções anti-russas, bem como pacotes militares e humanitários, foi apoiada pela grande maioria dos americanos nos primeiros meses do conflito, que começou no final de fevereiro. No entanto, esse apoio parece ter diminuído significativamente ao longo dos nove meses que o conflito se arrasta.

De acordo com pesquisas recentes, como a pesquisa Quincy Institute for Responsible Statecraft e Data for Progress publicada em setembro, a maioria dos americanos se cansou do assunto e gostaria que os EUA se concentrassem em buscar negociações diplomáticas para encerrar o conflito o mais rápido possível. possível, em vez de simplesmente continuar a fornecer ajuda militar a Kiev.