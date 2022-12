Elon Musk nomeia novo cronograma para testes de chips cerebrais humanos – CMIO

O cofundador da Neuralink disse que a empresa apresentou a maior parte da papelada para os primeiros ensaios clínicos

Elon Musk afirmou que um chip sem fio desenvolvido por sua empresa Neuralink poderia iniciar testes clínicos em humanos em seis meses. O homem mais rico do mundo também afirmou que a startup de biotecnologia é “confiante” que seu dispositivo poderia restaurar o movimento daqueles que sofrem de paralisia.

Falando em um “mostra e diz” evento na sede da empresa na Califórnia na quarta-feira, Musk apresentou uma interface cérebro-computador, que se parece com uma pilha de várias moedas com centenas de fios finos e deve ser implantada em humanos por um robô cirúrgico.

Tal dispositivo poderia potencialmente restaurar a funcionalidade do corpo inteiro para aqueles que têm uma medula espinhal cortada ou trazer de volta a visão para pessoas que nunca viram, afirmou Musk.

Segundo o bilionário, que também acaba de se tornar CEO do Twitter, a empresa submeteu a maior parte de sua papelada à Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, que garante, entre outras coisas, a segurança dos dispositivos médicos.













“Achamos que provavelmente em cerca de seis meses poderemos ter nosso primeiro Neuralink em um ser humano”, disse. disse, acrescentando que a empresa quer ser “extremamente cuidadoso” quando se trata de empreendimentos tão delicados.

A apresentação apresentava um vídeo com o que Musk disse ser um macaco usando um implante cerebral para mover um cursor e “telepaticamente” digite em um teclado de computador. Ele também expressou esperança de que tais dispositivos, que podem permitir a transferência de informações entre humanos e máquinas, se tornem comuns.

“Você está tão acostumado a ser um ciborgue de fato. Mas se você estiver interagindo com seu telefone, estará limitado”, afirmou o co-fundador da Neuralink.

A Neuralink perdeu repetidamente os prazos para obter a aprovação do FDA para testes em humanos. Em 2019, Musk disse que queria obter o sinal verde até o final de 2020. Mais tarde, em 2021, ele afirmou que esperava começar este ano com testes envolvendo humanos.

Nos últimos meses, a Neuralink também se viu em apuros, depois de admitir ter matado oito macacos durante um teste de sua tecnologia de chip cerebral. No entanto, a empresa insistiu que está trabalhando com animais “no mais humano” maneira, descartando as alegações de que os macacos foram submetidos a “sofrimento extremo”.