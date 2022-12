Pacote explosivo encontrado na Embaixada dos EUA em Madri — CMIO

Relatórios sugerem que o explosivo usado é semelhante ao das cinco cartas-bomba enviadas à embaixada ucraniana e outros alvos na Espanha

A polícia espanhola isolou na quinta-feira a área ao redor da embaixada dos Estados Unidos em Madri e ativou protocolos antiterroristas depois que uma carta-bomba foi entregue ao prédio, disseram autoridades espanholas.

De acordo com o Ministério do Interior espanhol, a polícia detonou com sucesso o pacote depois de evacuar os prédios próximos. O ministério observou que não houve relatos de feridos relacionados ao incidente.

Isso ocorre depois que cinco cartas-bomba foram enviadas para vários alvos em todo o país nos últimos dois dias, incluindo a embaixada ucraniana em Madri, onde um trabalhador foi ferido na quarta-feira após abrir o pacote.

O vice-ministro do Interior da Espanha, Rafael Perez, explicou na quinta-feira em entrevista coletiva que as remessas pareciam ter sido feitas à mão e todas foram enviadas em envelopes marrons contendo material pirotécnico e um sistema de ativação no interior. Ele destacou que, de acordo com análises preliminares, o sistema dentro dessas embalagens é destinado a causar um flare, mas não uma explosão. Ele sugeriu que as cartas não justificam o aumento do nível de ameaça terrorista no país e incentivou as pessoas a manterem a calma.

Os pacotes, que Perez diz terem sido enviados de dentro da Espanha, foram descobertos no Ministério da Defesa do país, em um centro de satélites na base aérea de Torrejón de Ardoz e em uma fábrica de armas na cidade de Zaragoza, no nordeste do país, que fabrica lançadores de granadas para a Ucrânia. , de acordo com um comunicado das autoridades espanholas.

Também foi revelado que o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez havia recebido o mesmo tipo de pacote em 24 de novembro, que foi posteriormente descartado por especialistas do esquadrão antibomba.

Após a explosão de quarta-feira na embaixada ucraniana, que deixou um trabalhador com ferimentos leves, seu ministro das Relações Exteriores, Dmitry Kuleba, ordenou que a segurança fosse reforçada em todas as embaixadas de Kiev em todo o mundo e pediu às autoridades espanholas uma investigação rápida e completa sobre o incidente. .

Um funcionário do governo na cidade de Zaragoza disse que os pacotes da fábrica e da embaixada ucraniana tinham o mesmo endereço de e-mail listado como remetente, segundo a AP. Nenhum detalhe adicional foi dado.

Desde então, o Tribunal Nacional da Espanha anunciou que abriu oficialmente uma investigação sobre a série de incidentes, que está tratando como um ato de terrorismo.