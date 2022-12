China protesta contra ‘violação flagrante’ do Reino Unido – CMIO

A embaixada chinesa em Londres denunciou uma visita a Taiwan do comitê de Relações Exteriores do Parlamento britânico, chamando-a de violação do princípio ‘Uma China’, em um comunicado divulgado na quinta-feira.

A delegação da Câmara dos Comuns foi a Taipei “desconsiderando a firme oposição da China”, a embaixada disseacrescentando que tal “violação flagrante do princípio de Uma Só China e uma interferência grosseira nos assuntos internos da China” manda um “sinal seriamente errado” aos separatistas da ilha.

“Movimentos do lado do Reino Unido que minam os interesses da China serão recebidos com respostas enérgicas do lado chinês”, acrescentou a embaixada, instando Londres a parar de interferir nos assuntos internos de Pequim.