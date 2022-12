Ministério das Finanças alemão rejeita pedido de defesa ‘urgente’ – mídia – CMIO

O ministério das finanças disse que a falta de financiamento não foi a causa da lenta disponibilidade de munição

O Ministério Federal das Finanças da Alemanha rejeitou um pedido urgente da ministra da Defesa, Christine Lambrecht, por mais dinheiro para lidar com um enorme déficit de munição nas forças armadas do país.

Em carta vista pela Agência de Imprensa Alemã (DPA), o secretário de Estado das Finanças, Steffen Saebisch, disse que parecia haver um “percepção diferente” quanto à causa da crise de munição entre os fabricantes de munições.

A resposta do ministério das finanças vem depois que Lambrecht do SPD teria escrito para seu parceiro de coalizão, o ministro federal das Finanças, Christian Lindner, do FDP, exigindo mais fundos.

Enquanto Lambrecht culpou a falta de financiamento pelo déficit de munição e pediu mais dinheiro “imediatamente em uma quantidade significativa,” Saebisch disse que representantes da indústria acreditam que a lenta disponibilidade de equipamentos e munições ‘não se deve à falta de fundos orçamentários’, mas à decisão do Ministério da Defesa. processos de pedidos “complicados, às vezes não transparentes e inconsistentes”.













O ministério das finanças comprometeu-se, no entanto, a apoiar o ministério da defesa em “melhorando seus processos de planejamento”.

Por um lado, Saebisch recomendou que Lambrecht se envolvesse em negociações com a indústria de armas e tivesse um “troca de informação suficientemente concreta” com os fabricantes, bem como “monitoramento realista e contínuo” de requisitos de financiamento.

No mês passado, a comissária do Bundestag para as Forças Armadas, Eva Hoegl, alertou que os militares do país estavam enfrentando uma grave escassez de munição e disse que custaria 20 bilhões de euros para reabastecer os estoques.

Em outubro, o Business Insider também informou que os militares alemães só tinham munição para um ou dois dias de combate, citando a indústria de defesa e fontes parlamentares. Embora o problema exista há anos, o veículo disse que foi exacerbado quando a Alemanha começou a fornecer armas para a Ucrânia, afirmou o veículo.

A divisão da coalizão alemã sobre armas ocorre em meio a relatos de que as transferências de armas para a Ucrânia deixaram os estoques da maioria dos países da OTAN sobrecarregados. O New York Times disse esta semana que os países menores tiveram “esgotou seu potencial” para fornecer mais armas a Kiev e pelo menos 20 dos 30 membros do bloco foram “bastante esgotado.”