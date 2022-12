Sanções dos EUA são importantes autoridades norte-coreanas – CMIO

Washington disse que a medida foi tomada em “estreita coordenação” com a Coreia do Sul e o Japão

O governo dos Estados Unidos impôs sanções a três altos funcionários norte-coreanos, acusando-os de envolvimento direto no “ilegal” programa de mísseis balísticos enquanto denunciava Pyongyang por seu número recorde de testes de armas este ano.

O Departamento do Tesouro divulgou as novas penalidades na quinta-feira, designando Jon Il Ho, Yu Jin e Kim Su Gil “por serem funcionários da [Workers’ Party of Korea]” e seus supostos vínculos com o “desenvolvimento de armas de destruição em massa”.

“Essas ações seguem o lançamento sem precedentes da RPDC de mais de 60 mísseis balísticos este ano, incluindo o teste de vários mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs)”, O secretário de Estado, Antony Blinken, disse em um comunicado, observando que os EUA trabalharam “em estreita coordenação” com Tóquio e Seul na elaboração das sanções.

Embora Jon e Yu tenham jogado "papéis principais" no programa de mísseis da Coreia do Norte, o Tesouro não especificou como eles estavam envolvidos, apenas afirmando que haviam "participei pessoalmente de vários lançamentos de mísseis balísticos" desde 2017.













Kim, por sua vez, supostamente supervisionou as decisões relacionadas a armas de destruição em massa enquanto servia como diretor do Bureau Político Geral do exército entre 2018 e 2021. Tendo deixado o cargo há quase um ano, no entanto, o departamento ofereceu poucos detalhes sobre o motivo de Kim ter sido incluído. nas últimas sanções.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul disse que impôs penalidades contra sete outras pessoas na quinta-feira em resposta a “escalada das ameaças nucleares e de mísseis norte-coreanos”. Um cidadão taiwanês e um cidadão de Cingapura foram incluídos na lista negra de Seul, cada um dos quais já está sob sanções americanas. O Japão também designou uma pessoa e três entidades supostamente ligadas ao governo norte-coreano.

Enquanto Washington condenou os testes de armas deste ano e ainda insiste que a Coreia do Norte deve desistir de todo o seu arsenal nuclear, Pyongyang sustenta que seu programa de mísseis é apenas para fins defensivos. A RPDC, por sua vez, condenou repetidamente os exercícios militares conjuntos dos EUA e da Coreia do Sul na região, considerando-os preparativos para um ataque e argumentando que suas demonstrações de mísseis, foguetes e artilharia são uma resposta justificada.