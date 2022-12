Escolhas dos EUA 'dividirão o Ocidente': Macron critica política comercial norte-americana

As sanções atingiram mercados de energia já voláteis, resultando em uma nova alta da inflação e uma crise energética na Europa, colocando em risco sua indústria. Os países europeus tiveram que aumentar as compras de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA, que é mais caro de importar do que o gás natural russo. O alto preço aprofundou a brecha entre os EUA e a Europa, com a Alemanha acusando Washington de tirar proveito da situação na Ucrânia para pedir “preços astronômicos” pelo hidrocarboneto americano.