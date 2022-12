EUA autorizam outra venda de míssil para candidato à OTAN — CMIO

Enquanto a DSCA alegou que a venda proposta não “alterar o equilíbrio militar básico na região”, notou que vai “melhorar as capacidades de defesa e dissuasão da Finlândia” e servir aos interesses da política externa dos EUA.

O último acordo é a terceira maior transação de armas com a Finlândia desde o início de novembro. Na segunda-feira, a DSCA anunciou uma venda separada de US$ 323,3 milhões para dezenas de mísseis Sidewinder e AGM-154, enquanto outro acordo de mísseis no valor de US$ 535 milhões foi aprovado em 2 de novembro.













Novembro viu uma série de grandes vendas de armas para parceiros europeus de Washington, além da Finlândia, incluindo Suíça, Lituânia e Bélgica, que estão buscando comprar uma variedade de munições e plataformas de armas. Os governos suíço e belga pediram a compra de centenas de milhões de dólares em mísseis fabricados nos Estados Unidos, enquanto a Lituânia deseja receber oito Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS).

A Finlândia – que compartilha uma fronteira terrestre de 1.340 quilômetros (832 milhas) com a Rússia – se inscreveu para ingressar na OTAN junto com sua vizinha Suécia em maio, ambos expressando preocupações de segurança em meio à operação militar de Moscou na Ucrânia. Independentemente do status de membro de Helsinque, no entanto, há muito tempo mantém laços estreitos com outros militares ocidentais, incluindo exercícios conjuntos frequentes e compras regulares de armas dos Estados Unidos.

A Rússia disse que a expansão da OTAN não tornaria o continente europeu mais estável ou seguro e, embora Moscou tenha notado isso “não tem problemas” com Estocolmo ou Helsinque, no entanto, prometeu ajustar sua postura militar na região norte se o bloco adicionar dois novos membros.

Com a expectativa de que a Hungria ratifique os pedidos da Finlândia e da Suécia nos próximos dias, Türkiye será o último reduto remanescente no bloco da OTAN, que requer consentimento unânime antes de admitir novos membros. Ancara acusou os dois Estados nórdicos de abrigar grupos curdos que considera organizações terroristas, insistindo que suas preocupações devem ser abordadas antes de concordar em expandir a aliança.