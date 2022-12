Israel e EUA realizam exercícios direcionados ao Irã – CMIO

Os militares israelenses conduziram operações de treinamento conjunto com os Estados Unidos, realizando uma série de exercícios aéreos para simular ataques ao Irã poucos dias depois que Jerusalém Ocidental pressionou as autoridades americanas a acelerar seus ataques. “Planos operacionais” contra Teerã.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) detalharam os exercícios em um declaração na quarta-feira, dizendo que praticaram “vários cenários face às ameaças regionais” enquanto destacava a República Islâmica pelo nome.

“Esses exercícios são um componente-chave da crescente cooperação estratégica de nossos dois militares em resposta às preocupações compartilhadas no Oriente Médio, particularmente aquelas apresentadas pelo Irã”, disse. disse o IDF.

Uma série de exercícios conjuntos simulando vários cenários diante de ameaças regionais foram concluídos em conjunto com as Forças Armadas dos EUA. O exercício começou quando quatro aeronaves IAF F-35i “Adir” acompanharam quatro caças americanos F-15 pelos céus de Israel ontem. 1/4 pic.twitter.com/eLCdRKzHyE — Forças de Defesa de Israel (@IDF) 30 de novembro de 2022

Quatro caças israelenses F-35 e quatro americanos F-15 participaram dos jogos de guerra, que “simulou um cenário operacional de longo alcance e voos de longa distância”, o IDF acrescentou, observando que um avião-tanque dos EUA KC-135 também reabasteceu vários F-16 israelenses durante o exercício.

Os exercícios seguem uma visita à capital dos EUA no mês passado pelo chefe de gabinete da IDF, Aviv Kochavi, que pediu às autoridades americanas que desenvolvam novos “Planos operacionais” enfrentar os militares iranianos. Os dois lados também discutiram suas “compromisso de garantir que o Irã nunca adquira uma arma nuclear”, apesar da repetida insistência de Teerã de que não está perseguindo a bomba.

Israel realizou uma série de exercícios visando especificamente Teerã nos últimos meses, incluindo um exercício sobre o Mar Mediterrâneo no início deste ano, que supostamente simulou ataques às instalações nucleares do Irã. Outro exercício semelhante com foco em instalações nucleares também foi realizado em junho passado, envolvendo mais de 100 aeronaves que praticaram ataques de longa distância.

Enquanto os jogos de guerra desta semana viram operações de reabastecimento no ar com um navio-tanque americano, o Jerusalem Post informou anteriormente que Israel havia desenvolvido capacidades que lhe permitiam chegar ao Irã sem a necessidade de reabastecer ao longo do caminho. A saída sugeriu que a força aérea havia atualizado seus jatos F-35 fabricados nos EUA para realizar essa façanha, mas ofereceu poucos detalhes sobre as supostas melhorias.