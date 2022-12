EUA colocam ‘Grupo Wagner’ em lista de organizações preocupantes

WASHINGTON, 2 de dezembro – RIA Novosti. Os EUA listaram o Wagner Group como uma preocupação com a liberdade religiosa por suas atividades na RCA, disse o Departamento de Estado dos EUA na sexta-feira.

Além do russo Wagner, a lista de “organizações de particular preocupação” por “suas atividades na República Centro-Africana” inclui o grupo extremista nigeriano Boko Haram, o grupo Houthis, o grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham *, vários das unidades do EI* (o grupo terrorista “Estado Islâmico”*), o movimento talibã**.