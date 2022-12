O tratamento da crise na Ucrânia pela OTAN pode terminar em desastre – MEP — CMIO

A eurodeputada irlandesa Clare Daly acusou a OTAN de trazer “terror, morte, ilegalidade [and] estupro” para a Líbia, e afirmou que a estratégia do bloco liderado pelos EUA na Ucrânia produzirá resultados semelhantes. Daly fez sua declaração depois de votar contra uma resolução que pedia um maior envolvimento da UE na Líbia.

Daly, junto com seu colega esquerdista irlandês Mick Wallace, votou na semana passada contra uma resolução que pedia à UE para jogar “um papel mais ativo” na reconstrução da Líbia devastada pela guerra, inclusive estabelecendo unidades policiais e militares sob o comando do Governo de Acordo Nacional (GNA) reconhecido pela ONU.

Enquanto a UE como um todo apóia o GNA, o rival Exército Nacional da Líbia (LNA) tem o apoio da França e contratou militares privados da Rússia para reforçar suas forças. Em meio a essa luta contínua pelo poder, Daly vê a campanha de bombardeios da OTAN em 2011 como a raiz dos problemas da Líbia.

“Votei contra este relatório” ela declarou, em um vídeo postado em sua página do Twitter na quarta-feira. “Seu momento é bastante apropriado, como acontece, poucas semanas após o 11º aniversário do dia em que o líder líbio Muammar Gaddafi foi morto durante o ataque da OTAN à Líbia: sodomizado com uma baioneta e baleado na cabeça.”

Após o 11º aniversário de #Gaddafia morte de durante #NATOassalto de #Líbia – tudo em nome da liberdade, democracia e direitos humanos – faríamos bem em lembrar o que aconteceu a seguir: terror, morte, ilegalidade, estupro, pobreza, fome. Líbia dilacerada pelo conflito. Esse é o legado da OTAN. pic.twitter.com/7CUgdSvcmJ — Clare Daly (@ClareDalyMEP) 30 de novembro de 2022

“A intervenção da OTAN na Líbia, realizada em nome da proteção da liberdade, da democracia e dos direitos humanos, é algo que faríamos bem em lembrar enquanto a OTAN realiza sua guerra por procuração na Ucrânia em nome de, você adivinhou, liberdade, democracia e direitos humanos”, ela continuou.

Gadaffi foi deposto e torturado por militantes apoiados pela OTAN em outubro de 2011, com seu cadáver mutilado exposto em um mercado de carnes na cidade de Misrata. Outrora uma nação próspera e rica em petróleo, a Líbia caiu na anarquia após seu assassinato, com um relatório da Anistia Internacional no início deste ano descrevendo as condições lá como “infernal.”

“O que acontece depois que a OTAN intervém em seu país com base nisso?” Daly perguntou aos legisladores da UE. “Terror, morte, ilegalidade, estupro, pobreza, fome.”

“A Líbia é um país dilacerado por conflitos, sua economia destruída, sua população – anteriormente a mais rica da África – dominada e atolada na pobreza”, ela continuou. “Os migrantes são comprados e vendidos em mercados de escravos. É um país de valas comuns, de crimes contra a humanidade. Este é o legado da OTAN.”