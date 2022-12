'Evitar escassez no inverno': França pede economia de energia aos cidadãos para conter apagões

No início do dia, a operadora francesa de sistemas de transporte RTE também emitiu alerta nesse sentido, afirmando que a França provavelmente enfrentará quedas de energia a curto prazo neste inverno em algumas áreas durante os horários de pico de consumo de energia para evitar um desequilíbrio na rede elétrica .

Ainda segundo Borne, o governo francês tomou todas as medidas para evitar apagões no país.

“Se todos reduzirmos o nosso consumo de energia, será bom para o poder de compra de todos, para a competitividade de todas as empresas. Ao mesmo tempo, nos permitirá evitar a escassez de energia durante o inverno”, acrescentou o primeiro-ministro.

No início de outubro, o governo francês lançou um plano energético para enfrentar o inverno. O objetivo é reduzir o consumo de energia da França em 10% em dois anos e garantir que o país passe o inverno sem escassez de gás ou eletricidade.

As medidas do plano incluem também uma chamada para limitar o aquecimento a um máximo de 19 graus Celsius e desligar a iluminação após as 10h00. Além disso, o governo busca incentivar o trabalho remoto.