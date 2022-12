The Economist alerta para salto nos preços do petróleo devido ao “teto” ocidental

MOSCOU, 2 de dezembro – RIA Novosti. Se a União Europeia impuser um embargo à importação de petróleo russo por via marítima e estabelecer um teto de preço, o Se a União Europeia impuser um embargo à importação de petróleo russo por via marítima e estabelecer um teto de preço, o mundo pode enfrentar uma escassez de matérias-primas e um aumento nas cotações, escreve The Economist.

A publicação lembrou que, desde o início da operação especial russa na Ucrânia, o Ocidente estabeleceu como meta minimizar as receitas de petróleo e gás de Moscou, sem reduzir a oferta global e sem causar aumento de preços. Mais tarde, a UE proibiu o seguro de petroleiros com petróleo russo. Essa medida deveria afetar seriamente as exportações do país, mas teve uma séria desvantagem.

“Se o petróleo russo não chegar ao mercado, os preços mundiais do petróleo podem subir acentuadamente, atingindo os consumidores ocidentais”, diz o artigo.

Em seguida, os Estados Unidos propuseram a introdução de um teto de preço – o nível máximo no qual as empresas europeias podem continuar a segurar navios com petróleo russo. Ao mesmo tempo, a barra de preços deve ser menor que o mercado, mas maior que o preço de custo: assim, de acordo com o plano, será possível reduzir a receita de Moscou e evitar déficit.

No entanto, nem tudo é tão tranquilo. Assim, o Kremlin pode se recusar a usar navios-tanque de países que cumpram o teto de preços, o que reduzirá as exportações de petróleo devido à redução do número de meios de transporte potenciais. Portanto, o Ocidente procura não definir o preço máximo muito abaixo do preço de mercado, o que torna todo o plano ineficaz, observa o material.

Outro problema é o quanto o Ocidente poderá influenciar o mercado de petróleo. Para alguns tipos de serviços de seguros, esses países têm uma posição praticamente monopolista. Ao mesmo tempo, os países asiáticos, em particular China, Índia e Indonésia, não querem aderir às sanções contra a Rússia e podem encontrar uma alternativa às seguradoras ocidentais.

“O verdadeiro alinhamento de forças nos mercados de petróleo se tornará aparente após 5 de dezembro. Um salto acentuado nos preços é possível”, alertou o Economist.

No entanto, a publicação previu que o mercado global de petróleo se tornará mais flexível e adaptável, e o papel do Ocidente na energia diminuirá. Além disso, sanções e embargos também possuem limitações, inclusive quanto à sua duração.

Os ministros das finanças dos países do G7 (Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Canadá, Estados Unidos, França e Japão) confirmaram em setembro sua intenção de impor restrições de preços aos suprimentos da Rússia. Em 2 de dezembro, os representantes permanentes dos estados membros da UE chegaram a um acordo sobre o nível de limites de preços para o petróleo russo transportado por via marítima. A chefe da Comissão Européia, Ursula von der Leyen, especificou que o teto do custo do recurso energético russo seria ajustável.

Está previsto que o limite seja introduzido para o petróleo em 5 de dezembro e para os derivados de petróleo em 5 de fevereiro de 2023.

O presidente Vladimir Putin, comentando esta iniciativa, afirmou que a Rússia não forneceria nada no exterior se fosse contrário aos seus interesses.

O vice-primeiro-ministro Alexander Novak, por sua vez, indicou que Moscou não exportaria petróleo para países que estabelecessem um teto de preço, nem a US$ 60 o barril, nem a qualquer outro custo. Segundo ele, tais restrições significam interferência nos instrumentos de mercado e a Rússia cooperará com os consumidores que estiverem prontos para trabalhar nas condições do mercado.