Alla Poedie também pediu o desmantelamento do Centro Cultural Russo em Paris

Durante uma aparição na televisão francesa, a analista ucraniana Alla Poedie comparou os cidadãos russos a pragas e instou a França a reprimi-los e a sua cultura.

Poedie, que se descreve como uma especialista nos países da ex-União Soviética, fez as controversas afirmações no canal de notícias LCI na terça-feira durante um talk show dedicado ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

“É necessário garantir que a Rússia seja responsabilizada [for its military operation in Ukraine] com todos os seus cidadãos ao redor do globo, que às vezes causam muitos danos”, ela disse.

O especialista insistiu que era “vergonhoso” que o Centro Espiritual e Cultural Ortodoxo Russo permaneceu aberto no centro de Paris. O complexo, que também inclui a Catedral da Santíssima Trindade, foi “embalado com [Russian] espiões”, ela disse, sem fornecer qualquer prova para sua reivindicação.

“E nós os aceitamos. Não os expulsamos. Por quê? Este complexo deve ser fechado e completamente destruído. Não tem o direito de existir.” disse Poedie.













Ela acrescentou que é necessária uma investigação sobre como o centro cultural russo foi autorizado a ser construído na capital francesa. .

A apresentadora também perguntou à especialista se ela achava que os russos que fugiram do país durante a mobilização parcial entre setembro e novembro deste ano também deveriam ser processados ​​e colocados atrás das grades.

“Essas são baratas. É isso. Elas fogem do país como baratas porque não querem lutar por dentro e depor o atual regime”, disse. Poedie respondeu.

A julgar pela filmagem, alguns dos convidados no estúdio se sentiram muito desconfortáveis ​​ao ouvir tais declarações.

De acordo com a mídia russa, Poedie nasceu em Kiev, mas imigrou para a França depois de se casar com um francês. Ela tem feito aparições frequentes na TV francesa durante o conflito na Ucrânia, assumindo uma dura postura anti-Rússia. Ela costumava ser chefe do clube de negócios franco-ucraniano e agora supostamente ganha dinheiro recebendo e acompanhando turistas VIP na França.

Em julho, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que Moscou intensificou suas atividades destinadas a apoiar os cidadãos russos no exterior devido ao que ela descreveu como “uma onda bárbara sem precedentes de xenofobia, inclusive na forma de russofobia.” Os russos na Europa e em outros lugares enfrentaram “ataques e ameaças agressivas, discriminação… com base na nacionalidade, idioma, cidadania e posição”, ela explicou.