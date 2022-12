Posição de Biden sobre a Ucrânia não mudou, diz Casa Branca

WASHINGTON, 2 de dezembro – RIA Novosti. As declarações do presidente dos EUA, Joe Biden, sobre a possibilidade de contatos com o líder russo, Vladimir Putin, não marcam uma mudança em sua posição sobre a situação na Ucrânia, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, na sexta-feira.

“Não, a posição dele não mudou. O presidente deixou bem claro que nada será decidido sobre a Ucrânia sem a participação da própria Ucrânia. O presidente também deixou claro que não pretende se encontrar com o Sr. não mostrou sinais de vontade de encerrar o conflito”, disse Jean-Pierre durante um briefing regular.

Segundo ela, apesar das palavras do presidente americano sobre a possibilidade de contatos com Putin, Washington continuará prestando assistência à Ucrânia “tanto quanto for necessário” – principalmente no campo da defesa.

Na quinta-feira anterior, após conversas com o presidente francês Emmanuel Macron, Biden disse que não tinha planos de negociar com Putin, mas estava potencialmente pronto para eles se a Rússia tomasse as medidas necessárias para resolver a situação na Ucrânia.