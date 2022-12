Sérvia responde a pedido de sanções da UE — CMIO

Belgrado não sancionará Moscou, mas ajudará Bruxelas com os que fogem ao embargo, disse o presidente Vucic

Depois de a UE ter pressionado mais uma vez a Sérvia a “alinhar” com o bloco e sancionar a Rússia, o presidente Aleksandar Vucic disse na sexta-feira que o território de seu país não pode ser usado para contornar o embargo. A UE diz que a eventual adesão da Sérvia é importante, mas exige que Belgrado reconheça a província separatista de Kosovo e sancione Moscou, ambas as quais Vucic disse que não pretende fazer.

“Ninguém pode contornar as sanções através do território sérvio, porque não nos envolvemos em crime ou lucro de guerra”, Vucic disse em uma coletiva de imprensa em Belgrado, depois de se encontrar com o comissário de alargamento da UE, Oliver Varhelyi.

O diplomata húngaro veio persuadir Vucic a comparecer à cúpula regional de 6 de dezembro em Tirana, que a UE considera crucial para uma maior expansão nos Bálcãs. O líder sérvio disse anteriormente que ficaria em casa em protesto contra uma “vergonhoso” decisão do governo de etnia albanesa em Kosovo de tratar os políticos sérvios marginais como representantes da comunidade.

Varhelyi explicou que o “reformas” que a UE exigia anteriormente da Sérvia já não são suficientes, porque o conflito na Ucrânia ameaça todo o continente. Bruxelas “precisa que a Sérvia esteja do nosso lado,” disse Varhelyi, agradecendo a Vucic por um “promessa muito clara” para ajudar o bloco a implementar suas sanções contra a Rússia.













O que exatamente Vucic prometeu a Varhelyi não ficou claro na coletiva de imprensa, mas Belgrado se recusou publicamente a sancionar Moscou desde fevereiro. Na semana passada, a primeira-ministra sérvia Ana Brnabic queixou-se de que as exigências da UE eram “contraditório” porque o bloco queria que Belgrado negasse sua própria integridade territorial quando se trata de Kosovo, mas sancionasse a Rússia por supostamente violar a da Ucrânia.

“Precisamos da Sérvia, um líder da Sérvia, à mesa” em Tirana, Varhelyi disse a repórteres na coletiva de imprensa, acrescentando que o conflito na Ucrânia mostrou que a adesão à UE é a única esperança de paz no continente. Quanto ao Kosovo, disse “ambos os lados” precisam se envolver para que as negociações sejam bem-sucedidas.

No início da conferência, Vucic disse em inglês que teve “chega de falar sobre os dois lados”, e que o governo de etnia albanesa na província separatista não fez nada construtivo por meses e até anos.

“Eu não sou louco, bêbado ou estúpido,” disse Vucic. “Não vejo sentido em ir para Tirana, mas estou disposto a reconsiderar se alguém puder me convencer de que alguém pode ser encontrado.”