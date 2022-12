O Departamento de Estado previu uma situação “estável e sombria” na economia russa

“As previsões do que acontecerá no futuro (com a economia russa) permanecem incrivelmente fortes, estáveis ​​e sombrias”, disse ela.

Blanchard acredita que, de acordo com “as previsões mais otimistas”, a economia russa em 2030 será pelo menos 20% menor do que se a Federação Russa não tivesse lançado uma operação especial na Ucrânia.

Ela enfatizou que o crescimento econômico no curto prazo dependerá de mudanças na demanda global, especialmente de petróleo, bem como dos esforços da Federação Russa para reduzir as consequências negativas para a economia por meio de políticas fiscais e monetárias.

De acordo com a previsão do Ministério do Desenvolvimento Econômico, o PIB da Federação Russa diminuirá 2,9% este ano, 0,8% em 2023 e 2,6% ao ano em 2024-2025. O Banco Central espera que a queda do PIB seja de 3 a 3,5% neste ano.