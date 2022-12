EUA equiparam empresa militar russa ao ISIS – CMIO

Alegando que o Grupo Wagner ameaçava a liberdade religiosa na República Centro-Africana, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, designou na sexta-feira a empresa militar privada russa na mesma categoria que o Estado Islâmico (EI, anteriormente ISIS), filiais da Al-Qaeda e o Talibã.

Blinken declarou Wagner um “entidade de preocupação particular”, colocando-o na mesma lista que os afiliados do EI no oeste e norte da África, os militantes do Nusrat al-Islam no Mali, o Boko Haram da Nigéria, o al-Shabab da Somália, os Houthis do Iêmen, bem como o Hayat Tahrir al-Sham – o renomeado Militantes antigovernamentais da Al-Qaeda na Síria – e o Talibã no Afeganistão.

“Nosso anúncio dessas designações está de acordo com nossos valores e interesses para proteger a segurança nacional e promover os direitos humanos em todo o mundo”, disse. disse Blinken. “Países que efetivamente protegem este e outros direitos humanos são parceiros mais pacíficos, estáveis, prósperos e confiáveis ​​dos EUA do que aqueles que não o fazem.”













A designação é baseada na Lei Internacional de Liberdade Religiosa, uma lei americana aprovada em 1998 que criou um escritório especial no Departamento de Estado. Segue-se rumores da mídia de que os EUA podem designar Wagner como uma organização terrorista, uma medida sugerida como uma forma de “lei” contra Moscou no conflito pela Ucrânia.

Além desses grupos, Blinken listou Mianmar, China, Cuba, Eritreia, Irã, Nicarágua, Coréia do Norte, Paquistão, Rússia, Arábia Saudita, Tadjiquistão e Turcomenistão como “países de particular preocupação” pela liberdade religiosa, enquanto a Argélia, a RCA, as Comores e o Vietname foram colocados em “lista de observação especial”.

Notavelmente ausente da lista do Departamento de Estado estava a Ucrânia, mesmo depois que o governo de Kiev invadiu o mosteiro ortodoxo mais proeminente, acusou vários clérigos de simpatia pela Rússia e decidiu proibir a Igreja Ortodoxa Ucraniana canônica – ligada ao Patriarcado de Moscou – em favor de a cismática Igreja Ortodoxa da Ucrânia.