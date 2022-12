Após testes de mísseis de Pyongyang, EUA impõem novas sanções à Coreia do Norte

“O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) [na sigla em inglês] do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou hoje [1º] três indivíduos por serem funcionários do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Esses indivíduos deram apoio ao desenvolvimento da República Popular Democrática da Coreia de armas de destruição maciça e mísseis balísticos”, diz o documento.

As sanções visam Jon Il Ho, Yu Jin e Kim Su Gil, disse o Tesouro norte-americano, ressaltando que a União Europeia aplicou restrições semelhantes, em 21 de abril, apontando o papel dos três funcionários do Partido dos Trabalhadores da Coreia no programa de mísseis balísticos do país asiático.