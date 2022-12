Assessor real se demite em meio a disputa racista – CMIO

Lady Susan Hussey, assessora de longa data da rainha Elizabeth II, renunciou aos deveres do palácio depois de ofender o CEO de uma instituição de caridade para mulheres negras com comentários supostamente racistas. O Palácio de Buckingham ligou para seus comentários sobre a nacionalidade do CEO “inaceitável e profundamente lamentável.”

Ngozi Fulani afirmou na quarta-feira que um certo “Senhora SH” abordou-a em um evento do palácio no dia anterior, tocou em seu cabelo e perguntou-lhe “De onde você é?” Fulani, que nasceu na Grã-Bretanha, mas é descendente de africanos e caribenhos, disse que era britânica, ao que Hussey supostamente respondeu “não, mas de onde você realmente vem, de onde vem o seu povo?”

Aos 83 anos, Hussey era um confidente próximo da falecida Rainha Elizabeth II e foi nomeado ‘Senhora da Casa’ pelo Rei Charles após a morte da rainha em setembro.

Sentimentos confusos sobre a visita de ontem ao Palácio de Buckingham. 10 minutos depois de chegar, uma funcionária, Lady SH, se aproximou de mim, mexeu no meu cabelo para ver meu crachá. A conversa abaixo ocorreu. O resto do evento é um borrão. Obrigado @ManduReid & @SuzanneEJacob pelo apoio🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq — Espaço Sistah (@Sistah_Space) 30 de novembro de 2022

Apesar de servir a família real desde 1960, Hussey renunciou na quarta-feira. Um porta-voz do príncipe William disse que era “certo” que ela renuncie, enquanto o Palácio de Buckingham chamou seus comentários “inaceitável e profundamente lamentável”, e transmitiu suas desculpas a Fulani.

A própria Fulani apareceu extensivamente na televisão britânica e na mídia impressa após o incidente, acusando a família real de perpetuar “racismo institucional”, descrevendo seu encontro com Hussey como “traumático,” e oferecendo o que ela chamou “anti-racismo” treinamento para o palácio.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Torcedores de futebol irlandeses são criticados por cantos da rainha Elizabeth

Enquanto uma fonte do palácio disse ao Independent que iria “trabalhar com” Fulani e “expressar desculpas pessoalmente,” Hussey encontrou alguns defensores na mídia. A colunista do Spectator Petronella Wyatt atribuiu todo o escândalo à idade de Hussey e ao fato de ela ter crescido em uma era de diferentes normas sociais, enquanto o fundador do Partido Reformista Nigel Farage chamado Fulani um “marxista anti-real, anti-britânico” quem “planejou isso desde o início.”