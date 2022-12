Congresso do Peru admite pedido para início de processo de impeachment contra o presidente Castillo

“Com 73 votos a favor, o plenário do Congresso aprovou a admissão da Moção 4.904, que propõe declarar o presidente da República, Pedro Castillo, [com] incapacidade moral permanente e sua destituição do cargo”, informou o Parlamento pelo Twitter.

O Plenário do Congresso aprovou, com 59 votos a favor, que a sessão para debate e votação do pedido de vacância do presidente Pedro Castillo seja realizada no dia 7 de dezembro, às 15h00. O presidente poderá exercer pessoalmente o seu direito de defesa ou fazer-se assistir por advogado.