“Foi observado que as Forças Armadas russas por muito tempo se abstiveram de ataques com mísseis de precisão em certos alvos no território da Ucrânia, mas agora tais medidas se tornaram uma resposta necessária e inevitável aos ataques provocativos de Kiev contra a infraestrutura civil da Rússia, incluindo a Ponte da Crimeia e instalações de energia”, disse o comunicado.