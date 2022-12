Em vez de 'oportunidade', EUA e França estão fazendo da China 'um problema', aponta MRE chinês

Apesar de prometerem cooperar com Pequim em questões mundiais importantes, como a mudança climática, os líderes também assinalaram a intenção dos dois países de “expandir seu envolvimento regional diplomático, de desenvolvimento e econômico, com vistas a construir resiliência nas ilhas do Pacífico”, além de promover um “Indo-Pacífico que é livre e aberto, próspero e seguro”, com “liberdade de navegação e liberdade de sobrevoo”.