UE chega a acordo e define limite de preço do petróleo da Rússia, diz mídia

Conforme publicou o jornal Financial Times, a UE pretende anunciar formalmente o acordo já no domingo (4). O bloco deve lançar um processo de aprovação por escrito , conforme afirmou em comunicado o representante permanente da Polônia na UE, Andrzej Sados.

Segundo a Sados, o acordo prevê igualmente um mecanismo de revisão dos preços que manterá o limite máximo em 5% abaixo do valor de mercado .

Anteriormente, a Polônia não havia concordado com o nível proposto de preços do petróleo, exigindo uma redução no índice a ser introduzido contra a Rússia.