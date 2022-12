Reino Unido expulsa China de projeto nuclear – CMIO

Vai custar aos contribuintes britânicos £ 700 milhões para comprar a participação chinesa na usina nuclear Sizewell C

O governo do Reino Unido está removendo a China General Nuclear (CGN) do projeto Sizewell C, no que será o primeiro financiamento estatal direto de uma nova usina nuclear no país em mais de três décadas, de acordo com um comunicado do Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial (BEIS).

“O investimento do governo do Reino Unido em Sizewell C apoiará o desenvolvimento contínuo do projeto… O investimento também permite a saída da China General Nuclear do projeto,” disse o departamento na terça-feira.

De acordo com o comunicado, Londres planeja investir £ 679 milhões (US$ 814 milhões) no projeto, ou 50% dos custos de desenvolvimento. Isso corresponderá ao valor investido no Sizewell C pela grande potência francesa Electricite de France (EDF).

A BEIS não divulgou qual parte do investimento irá para a CGN, mas observou que incluiria custos de aquisição, qualquer imposto devido e retornos comerciais sobre o trabalho da empresa até o momento.

A empresa chinesa tinha uma participação de 20% no projeto em um acordo assinado em 2015. Ele ajudaria a financiar e desenvolver um total de três usinas nucleares no Reino Unido, sendo sócio minoritário da EDF em Hinkley Point C e Sizewell C usinas de energia e um desenvolvedor líder em uma fábrica em Bradwell, Essex.

O Hinkley Point C está atualmente em construção e a CGN continua parceira no projeto. Sizewell C está nos estágios iniciais de desenvolvimento e as autoridades dizem que precisarão atrair investidores privados para financiar o projeto ainda mais. Até o momento, não há informações sobre o destino da terceira usina.

O anúncio do Sizewell C veio após repetidos apelos dentro do governo do Reino Unido para reduzir o envolvimento da China no fornecimento de energia do país e cortar os laços com a segunda maior economia do mundo. Na segunda-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse que o “era dourada” das relações Reino Unido-China foi “sobre,” acrescentando que Pequim representava um “desafio sistêmico aos nossos valores e interesses.”

