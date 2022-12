Mercearias austríacas distribuirão rações de alimentos durante os apagões – CMIO

O plano de emergência visa fornecer suprimentos críticos para os cidadãos em caso de cortes de energia em massa

A Áustria divulgou medidas de emergência na terça-feira para garantir alimentos e outros itens essenciais para as pessoas em caso de apagões neste inverno.

O plano, publicado no site do Ministério da Agricultura, Regiões e Turismo do país, decreta que todos os supermercados devem permanecer fechados no primeiro dia de um possível apagão.

No segundo dia, as lojas vão manter-se encerradas, mas funcionam como centros de distribuição de sacos de produtos frescos aos residentes, entre as 10h00 e as 15h00.

Além disso, as lojas oferecerão saquinhos preparados com água, pão longa vida, enlatados, produtos de conveniência e velas para venda à vista. Itens para bebês e produtos de higiene serão disponibilizados mediante solicitação.

A partir do terceiro dia, serão oferecidos apenas produtos da linha seca, por questões de segurança.

Todos os principais varejistas austríacos concordaram com o esquema, incluindo Spar, Maximarkt, Billa, Penny, Lidl, Frisch, Unimarkt, M-Preis e outros.

Os moradores foram aconselhados a estocar alimentos com prazo de validade longo e manter em casa um suprimento para 14 dias, bem como manter pequenas denominações de dinheiro no valor de cerca de € 100 por membro da família.













O esquema foi preparado em coordenação com a Câmara de Comércio Austríaca (WKÖ), o Banco Nacional da Áustria (OeNB) e o ministério da energia, bem como representantes da indústria de varejo de alimentos e a associação de municípios austríacos (Österreichische Gemeindebund).

Enquanto as autoridades enfatizaram que o abastecimento de alimentos na Áustria está atualmente seguro e o risco de falta de energia é “muito baixo e improvável”, eles observaram que “novos desafios potenciais exigem preparação oportuna para estar pronto para uma crise.”

“Nosso setor de comércio de alimentos é responsável e já provou sua capacidade de superar a crise. A solução hoje apresentada em caso de um eventual apagão generalizado é um modelo para toda a Europa e mostra que a nossa indústria alimentar está pronta para a crise como parte do sistema de infra-estruturas críticas”, disse o chefe da associação de varejistas de alimentos, Christophe Tamandl, comentando o plano.

