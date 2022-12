China quer mais gás russo – CNPC — CMIO

As principais demandas de energia para entregas através do megaduto Power of Siberia serão aumentadas

A exportação de gás russo para a China através da chamada rota oriental, o gasoduto Power of Siberia, deve aumentar constantemente, de acordo com Huang Yongzhang, vice-presidente da China National Petroleum Corporation (CNPC).

O gasoduto transfronteiriço de 3.000 quilômetros (1.864 milhas) iniciou as entregas de gás natural russo para a China em 2019. Sua capacidade é de 61 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás por ano, incluindo 38 bcm para exportação. No ano passado, o fornecimento de gás russo à China aumentou em 10,4 bcm por meio do megaduto.

“É necessário aumentar constantemente o fornecimento de gás da Rússia para a China pela rota oriental. As partes continuam a cooperação nesta área, usando todas as suas vantagens, fortalecendo e aprofundando a cooperação comercial”, Yongzhang disse na terça-feira no Fórum de Negócios de Energia Rússia-China.

Ele também pediu o fortalecimento da cooperação científica e técnica entre as duas nações para melhorar a qualidade do trabalho conjunto no setor de petróleo e gás, bem como no campo da energia verde e de baixo carbono.

O acordo sobre o fornecimento de gás através do gasoduto Power of Siberia foi alcançado em 2014, com a Gazprom e a CNPC assinando um contrato de 30 anos. O acordo de $ 400 bilhões é o maior negócio da Gazprom de todos os tempos e o Poder da Sibéria é o primeiro gasoduto natural entre a Rússia e a China.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia se tornará o maior fornecedor de gás da China – Gazprom

A energética russa está atualmente trabalhando no projeto Power of Siberia 2, que envolve a construção de um gasoduto para a China através do território da Mongólia. O gasoduto será capaz de fornecer até 50 bilhões de metros cúbicos de gás, uma vez operacional.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT