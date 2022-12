Livros para substituir brinquedos em ‘Happy Meals’ russo – CMIO

Restaurantes McDonald’s renomeados lançarão sua própria versão de ‘Kids Combos’ em várias cidades russas

A rede russa de fast-food Vkusno i Tochka, (Just Tasty), ex-McDonald’s, começará a vender versões de um ‘Happy Meal’ que oferece livros em vez de brinquedos, de acordo com um comunicado da empresa citado pelo diário de negócios RBK.

A refeição Kids Combo estará disponível em Novokuznetsk, Novosibirsk, Berdsk, Barnaul, Tomsk, Kemerovo e Krasnoyarsk a partir de 12 de dezembro, anunciou a empresa na terça-feira. As vendas no resto do país estão previstas para começar em janeiro.

A refeição incluirá uma variedade de nuggets, petiscos de queijo, um hambúrguer clássico, salada, palitos de cenoura e fatias de maçã, além de uma bebida. Mas haverá uma mudança importante.

“Como presente, cada conjunto Kids Combo terá um dos 14 livros exclusivos com vários quebra-cabeças e labirintos da editora CLEVER.” disse a rede de restaurantes, acrescentando que livros desse tipo contribuem para o desenvolvimento da memória, lógica e capacidade de atenção das crianças.

O McLanche Feliz do McDonald’s geralmente vem com um brinquedo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

McDonald’s revela custo da saída da Rússia

Em março, o McDonald’s fechou suas lojas na Rússia devido a sanções ocidentais, tendo operado no país por mais de três décadas. A gigante do fast-food anunciou mais tarde que estava vendendo seus restaurantes no país para um de seus licenciados. A rede foi posteriormente rebatizada de Vkusno i Tochka.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT