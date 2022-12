Exportações de carvão da Rússia mudam para a China – CMIO

Embarques chegam a 50 milhões de toneladas nos primeiros dez meses deste ano, segundo chefe da Rosneft

A Rússia se tornou este ano o segundo fornecedor mais importante de carvão para a China, anunciou o chefe da gigante do petróleo Rosneft Igor Sechin no Fórum de Negócios de Energia Rússia-China na terça-feira.

“Entregas de carvão russo de alta qualidade para a China em [those] dez meses de 2022 totalizaram 53 milhões de toneladas. Isso representa cerca de 23% do total importado para a China, segundo lugar depois da Indonésia, que fornece 134 milhões de toneladas,disse Sechin.

De acordo com o CEO, a fim de aumentar ainda mais o fornecimento de carvão para a Ásia, a Rússia está investindo no desenvolvimento da Cordilheira Oriental da fornecedora de serviços ferroviários do país, a Russian Railways (OAO). O projeto deverá aumentar a capacidade de transporte para 195 milhões de toneladas por ano.

A Rússia aumentou drasticamente as exportações de commodities energéticas, incluindo carvão, para compradores asiáticos depois que a UE suspendeu as compras de carvão do país no início deste ano como uma sanção relacionada à Ucrânia. As compras chinesas do combustível fóssil russo, em particular, atingiram a maior alta em cinco anos em setembro, subindo para 8,54 milhões de toneladas. Foi um aumento de 57% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Administração Geral de Alfândega da China.

Pequim também tem estocado petróleo russo. As exportações totais de petróleo da Rússia para a China no período de janeiro a outubro aumentaram 9,5%, para quase 72 milhões de toneladas, um pouco menos do que a Arábia Saudita, maior fornecedora da China, exporta para o país asiático, disse Sechin.













O chefe da maior empresa petrolífera da Rússia enfatizou que Moscou e Pequim estão ansiosos para desenvolver ainda mais as relações comerciais, principalmente no campo da energia. Sechin também observou que o volume total de negócios entre a Rússia e a China saltou 33% este ano, atingindo US$ 153,9 bilhões nos primeiros dez meses.

“Mantidas essas taxas, até o final deste ano o volume de comércio pode atingir o recorde de US$ 180 bilhões. Podemos esperar que a meta de atingir US$ 200 bilhões em volume de negócios seja alcançada antes mesmo da data prevista, 2024,” ele disse.

