Elon Musk farto do Fed – CMIO

O chefe da Tesla e do Twitter, Elon Musk, pediu ao Federal Reserve dos EUA que reduza a principal taxa de juros o mais rápido possível, a fim de evitar uma recessão severa. Ele acrescentou que as últimas tentativas do regulador de reduzir a inflação podem piorar a situação.

Os comentários críticos, publicados na conta de Musk no Twitter na quarta-feira, vieram de uma troca com o co-fundador do portal Tesmanian (Tesla Acessórios e Notícias), Vincent Yu, da qual participaram vários outros executivos.

“A tendência é preocupante. O Fed precisa cortar as taxas de juros imediatamente. Eles estão ampliando massivamente a probabilidade de uma recessão severa”, Musk postou.

O tweet foi republicado por Yu, que disse que estava "esperando uma recessão econômica real em 2023… prepare-se para qualquer macro tempestade à nossa frente."













A policia Federal “permaneceram muito fáceis por muito tempo interpretando mal a inflação e agora eles apertaram agressivamente na construção da dívida mais alta de todos os tempos, sem levar em conta os efeitos defasados ​​desses aumentos de taxas, arriscando que eles se atrasarão novamente para perceber o dano causado”, O fundador da NorthmanTrader, Sven Henrich, postou mais tarde no tópico.

O Fed já havia tomado várias medidas drásticas para enfrentar a maior inflação dos EUA em mais de quatro décadas. Até agora neste ano, o regulador aumentou sua taxa de referência meia dúzia de vezes, levando a taxa de empréstimo overnight a uma faixa-alvo entre 3,75% e 4%. Espera-se que o regulador mantenha sua posição de falcão e aumente a taxa mais algumas vezes antes de parar.

O homem mais rico do mundo alertou sobre a queda econômica iminente no mês passado. Em uma troca semelhante em 24 de outubro, Musk estimou que uma recessão global poderia durar “até a primavera de 24,” lembrando, porém, que ele era “apenas adivinhando.”

