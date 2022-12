Gigante alemã de energia processa a russa Gazprom — CMIO

A Uniper, maior importadora de gás da Alemanha, disse na quarta-feira que está buscando bilhões de euros em compensação da Gazprom da Rússia pelo gás natural não entregue e abriu um processo de arbitragem.

De acordo com a empresa prestes a ser nacionalizada, a substituição de suprimentos russos custou cerca de € 11,6 bilhões (US$ 12,02 bilhões) até agora, com expectativa de crescimento até o final de 2024.

“Estamos reivindicando a recuperação de nossos danos financeiros significativos nesses processos. Trata-se de volumes de gás que foram acordados contratualmente com a Gazprom, mas não foram entregues e para os quais tivemos de adquirir substitutos a preços de mercado extremamente elevados e ainda temos de o fazer,” disse o presidente-executivo da Uniper, Klaus-Dieter Maubach.

A Gazprom Export da Rússia confirmou que a Uniper iniciou um processo de arbitragem, afirmando, no entanto, que não reconhece a violação de contratos nem a legitimidade dos pedidos de indemnização apresentados.













A Rússia atribuiu inicialmente a redução das entregas à manutenção das turbinas do gasoduto Nord Stream 1, que foram interrompidas devido às sanções impostas pelos países ocidentais. Uma seção do oleoduto foi posteriormente explodida em setembro, tornando-o inoperável.

A empresa alemã anunciou ainda que decidiu distanciar-se o mais possível, legalmente e em termos de pessoal, da sua unidade de negócios russa Unipro.

A Uniper foi levada à beira da falência devido ao aumento dos preços da energia e interrompeu o fluxo de gás de seu principal fornecedor, a Rússia. No início deste mês, reportou um prejuízo líquido impressionante de € 40 bilhões (US$ 42 bilhões) até setembro. A empresa agora está buscando um resgate de US$ 53 bilhões do governo alemão como parte de sua nacionalização.

