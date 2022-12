Europa Ocidental enfrenta problema de diesel russo – Bloomberg – CMIO

A Europa Ocidental continua fortemente dependente da Rússia como fonte de diesel, informou a Bloomberg na terça-feira, observando que a região precisa encontrar novos suprimentos com menos de dez semanas até que as sanções quase bloqueiem as importações.

De acordo com a mídia, citando dados do Vortexa, a União Europeia e o Reino Unido receberam quase metade de suas importações de óleo diesel da Rússia nos primeiros 24 dias deste mês. O nível de confiança supostamente disparou a partir de outubro, em linha com o aumento geral das importações da região, para lidar com o declínio da capacidade na França devido a greves nacionais no país.

No geral, os petroleiros entregaram uma média de 1,34 milhão de barris por dia de combustível do tipo diesel entre 1 e 24 de novembro na UE e no Reino Unido, mostraram os dados compilados. Isso é acentuadamente inferior a outubro, mas ainda superior à média dos primeiros 10 meses do ano, diz o relatório.

A Rússia forneceu cerca de 600 mil barris por dia nesse período, o que representa 45% do total de chegadas à região. Em outubro, a UE e o Reino Unido obtiveram 34% de suas compras de combustível da Rússia, e a média dos primeiros 10 meses do ano foi de 51%.

Enquanto isso, a partir de 5 de fevereiro, as sanções da UE praticamente cortarão as importações marítimas de diesel e outros produtos refinados da Rússia.



“O país ainda é de longe o maior fornecedor externo do bloco, o que significa que os compradores enfrentam uma forte crise, a menos que possam obter mais barris de outros lugares para preencher a lacuna”, disse. Relatórios da Bloomberg.

