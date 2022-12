A França pode escurecer neste inverno – CMIO

Autoridades dizem que o país pode ficar sem eletricidade durante as ondas de frio e não descartaram interrupções

A França pode enfrentar apagões contínuos neste inverno se sua rede elétrica sofrer forte estresse devido ao clima frio e à alta demanda, disse Xavier Piechaczyk, chefe do regulador de energia RTE, na quinta-feira.

Em entrevista à rádio France Info, ele destacou os riscos de escassez de energia em janeiro, enquanto o país luta para reiniciar seus reatores nucleares, que foram desligados para manutenção.

A França produz cerca de 70% de sua eletricidade a partir de uma frota nuclear de 56 reatores e 22 deles estão desligados, causando uma queda acentuada na geração de energia.

As interrupções agravaram os problemas de energia, já que a UE luta com uma queda acentuada nas entregas de gás natural da Rússia. Embora a França seja menos dependente da energia russa do que outros países da UE, a falta de geração doméstica de energia normalmente fornecida pela indústria nuclear está forçando o país a comprar eletricidade de seus vizinhos.

O governo francês preparou um plano de contingência e instruiu as autoridades locais sobre como lidar com possíveis interrupções de energia e como priorizar a alocação de eletricidade.

Embora as autoridades afirmem que os apagões não ocorreriam em todo o país e afetariam apenas pequenos segmentos da rede, milhões de pessoas correm o risco de ficar sem eletricidade quando a demanda atingir o pico para aquecer as residências.

“Qualquer interrupção programada não deve afetar mais de 4 milhões de usuários simultaneamente”, dizem as instruções divulgadas pelo governo francês, citadas pela Reuters. Segundo o documento, os apagões não deveriam durar mais de duas horas e aconteceriam nos horários de pico, das 8h às 13h e das 18h às 20h.

As autoridades do país alertaram que isso pode afetar alguns serviços públicos, dizendo que as escolas podem ser fechadas e os trens cancelados durante os dias de abastecimento insuficiente.

