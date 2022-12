Revelado o impacto do Brexit nos consumidores do Reino Unido — CMIO

O custo dos alimentos importados da UE disparou devido à burocracia extra, diz a LSE

Sair da União Europeia acrescentou uma média de £ 210 (US $ 258) às contas de alimentação das famílias britânicas nos dois anos até o final de 2021, descobriu uma nova pesquisa do Centro de Desempenho Econômico da London School of Economics (LSE).

De acordo com a pesquisa publicada na quinta-feira, o Brexit custou aos consumidores britânicos um total de £ 5,8 bilhões (US$ 7 bilhões). O estudo confirmou que as contas de alimentos subiram 6%, atingindo mais as famílias de baixa renda. Os aumentos de preços induzidos pelo Brexit adicionaram 1,1% ao custo de vida total – mais do que o aumento de 0,7% sentido pelas famílias mais ricas.

O relatório destacou que o aumento dos preços ao consumidor foi impulsionado por produtos com altas barreiras não tarifárias, enquanto não houve alta significativa naqueles com baixas barreiras não tarifárias. Isso pode significar que os exportadores da UE e os importadores do Reino Unido enfrentaram custos mais altos devido às novas barreiras, 50% a 88% dos quais repassaram aos consumidores, afirmou.

O comércio entre o Reino Unido e a UE permanece isento de tarifas de acordo com as regras do acordo Brexit. No entanto, extensas verificações alfandegárias, requisitos de regras de origem e medidas sanitárias para o comércio de animais e plantas têm aumentado a pressão sobre importadores e exportadores.













O estudo da LSE também descobriu que, embora os produtores domésticos de alimentos do Reino Unido tenham se beneficiado de menos concorrência, seus ganhos foram superados pelas perdas dos consumidores em mais de £ 1 bilhão (US$ 1,2 bilhão). Além disso, os ganhos não geraram nenhuma receita para o governo.

“Ao deixar a UE, o Reino Unido trocou uma relação comercial profunda, com poucos impedimentos ao comércio, por uma em que uma ampla gama de verificações, formulários e etapas são necessárias antes que as mercadorias possam cruzar a fronteira.” escreveu Richard Davies, professor da Universidade de Bristol e co-autor do estudo.

Ele destacou que a taxa de inflação do Reino Unido subiu acima de 11% em 2022, a taxa mais alta em 40 anos.

A Grã-Bretanha votou para deixar a UE em junho de 2016, o que foi seguido por vários anos de negociações tensas antes de deixar oficialmente a união em janeiro de 2020 e sair do mercado único e da união aduaneira em janeiro de 2021.

