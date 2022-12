Ex-líder chinês Jiang Zemin morre aos 96 anos – mídia estatal – CMIO

O estadista liderou o país no novo milênio após a turbulência dos protestos em massa da Praça da Paz Celestial em 1989

Jiang Zemin, que liderou a China no século 21, faleceu na quarta-feira em Xangai, segundo a mídia estatal. As preocupações com a saúde do homem de 96 anos foram levantadas por sua ausência do 20º congresso do Partido Comunista no mês passado.

Jiang esteve à frente do Partido Comunista de 1989 a 2002 e foi o primeiro líder nacional desde Mao Zedong que não fez parte pessoalmente da geração de combatentes revolucionários de Mao. Ele foi amplamente visto como um candidato de compromisso para substituir Deng Xiaoping, cujo mandato reformista foi prejudicado pelos protestos em massa na Praça da Paz Celestial e pela repressão do governo que se seguiu.

Sob a liderança de Jiang, a China continuou seu progresso para se tornar uma potência econômica e política. Ele supervisionou a adesão do país à Organização Mundial do Comércio em 2001 e a transferência de Hong Kong para a China em 1997.













A cidade foi uma colônia britânica por quase um século como resultado das Guerras do Ópio. Pequim prometeu manter um acordo de “um país, dois sistemas” após a devolução de seu território. O esquema permitiu a Hong Kong manter um alto grau de autogoverno em assuntos internos, enquanto cedeu ao governo central questões de defesa nacional e política externa.

Jiang deixou suas posições de liderança ao longo de vários anos, a partir de 2002, abrindo caminho para o governo de Hu Jintao. Ele é creditado por supervisionar uma transição pacífica de poder, em contraste com as mudanças mais caóticas vistas anteriormente na história moderna da China.

A última aparição pública do estadista foi em outubro de 2019, quando ele ficou ao lado do presidente Xi Jinping e outros dignitários durante um desfile que marcou o 70º aniversário da fundação da República Popular da China. De acordo com seu obituário, ele lutou contra a leucemia e sofreu de falência múltipla de órgãos antes de sua morte.