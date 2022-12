Tribunal de Tóquio decide sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo – CMIO

A proibição existente de casamento entre casais gays e lésbicas é constitucional, diz a decisão

Um tribunal em Tóquio rejeitou um caso, no qual os demandantes argumentaram que negar a casais do mesmo sexo o direito de se casar era inconstitucional. Em dois casos semelhantes em outras cidades japonesas, os juízes chegaram a conclusões conflitantes sobre o assunto, mas os três tribunais negaram os pedidos de indenização.

A campanha para desafiar o governo japonês por uma suposta violação da constituição foi lançada em 2019. Treze casais do mesmo sexo entraram com ações em Tóquio, Osaka, Sapporo e Nagoya, reivindicando indenização pelo sofrimento psicológico supostamente causado pela recusa do governo japonês em se casar. eles.

A decisão de quarta-feira do Tribunal Distrital de Tóquio rejeitou o argumento de oito demandantes de que a legislação japonesa, que só reconhece casamentos entre um homem e uma mulher, viola as disposições constitucionais de igualdade. O artigo da lei básica sobre a liberdade do casamento exige que o matrimônio seja baseado “no consentimento mútuo de ambos os sexos”, o tribunal observou.

Uma decisão semelhante foi tomada pelo Tribunal Distrital de Osaka em junho. No entanto, a decisão de março de 2021 do Tribunal Distrital de Sapporo concordou com alguns dos argumentos apresentados a ele. Afirmou que a falta de um mecanismo que conceda aos casais do mesmo sexo os benefícios legais de que gozam os casados ​​– como direitos de herança, guarda conjunta dos filhos ou incentivos fiscais – era discriminatória e sem base razoável e, portanto, violava a constituição.

Nobuhito Sawasaki, um dos advogados envolvidos no caso de Tóquio, disse à Reuters que o novo precedente foi “realmente bastante positivo” porque reconheceu as deficiências na proteção legal das relações entre pessoas do mesmo sexo no Japão e “sugeriu que algo deveria ser feito a respeito.”

Alguns municípios japoneses emitem certificados que permitem que parceiros do mesmo sexo tenham acesso a certos serviços públicos, como moradia, a par dos casais casados. O sistema foi iniciado por um distrito de Tóquio em 2015, com um esquema cobrindo toda a área metropolitana lançado no final de outubro. Os certificados, no entanto, não são juridicamente vinculativos.