A autocensura da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, depois que ela apagou um tweet que mencionava vítimas ucranianas, é “humilhante”, disse o ex-presidente russo Dmitry Medvedev na quarta-feira.

Ele acrescentou que a redução mostrou que o bloco não passa de uma marionete dos EUA.

“É óbvio que ‘Tia Ursula’ foi esbofeteada na cabeça por seus chefes em Washington,” Medvedev disse em um post no VK. “Pareceu doer também. Parece extremamente humilhante.

Não há UE, há apenas o 51º [US] Estado.

O presidente do órgão executivo da UE afirmou em um discurso que 100.000 soldados ucranianos morreram nos combates até agora, junto com 20.000 civis. Logo depois, no entanto, o tweet sobre isso na conta de von der Leyen desapareceu. A referência também foi removida da transcrição do discurso no site da Comissão Europeia e editada do vídeo que o CE compartilhou nas mídias sociais novamente.













A autocensura foi posteriormente confirmada, com a porta-voz Dana Spinant dizendo que o número era um “estimativa” a partir de “fontes externas” e referiu-se a todas as vítimas – os mortos e feridos combinados. Spinant também agradeceu todos os que “apontou a imprecisão” no discurso original de von der Leyen.

Medvedev foi presidente da Rússia entre 2008 e 2012 e depois primeiro-ministro até 2020, quando aceitou o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional.

Ele tem sido um crítico ferrenho do Ocidente desde o início da operação militar russa na Ucrânia. Na terça-feira, ele disse que a OTAN era uma “entidade criminosa” que deveria se arrepender de seus crimes contra a humanidade e ser dissolvido. No início desta semana, ele comentou em sua conta no Telegram que o “casado” entre a UE e os EUA caminha para um divórcio devido à decisão de Washington “trapaça econômica”.