Estado Islâmico anuncia morte de líder – mídia – CMIO

Em setembro, as autoridades turcas anunciaram a captura de um alto líder do EI chamado Abu Zeyd, que se dizia ser o possível sucessor de Abu Ibrahim.













O EI foi proclamado em 2013 por um militante salafista iraquiano que se autodenominava Abu Bakr Al-Baghdadi. Sob seu comando, o grupo terrorista conquistou grandes porções do Oriente Médio, explorando as consequências da invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 e a insurreição apoiada por estrangeiros contra o governo da Síria.

Os EUA e seus aliados lançaram uma campanha aérea contra o EI em 2014, enquanto os militares iraquianos e as milícias curdas enfrentaram o grupo no solo. Damasco o empurrou do oeste, com apoio russo e iraniano. O grupo havia perdido oficialmente qualquer controle territorial em março de 2019, enquanto Al-Baghdadi se suicidou quando as forças especiais dos EUA invadiram seu complexo em Idlib em outubro de 2019.