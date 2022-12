Uma resolução do Bundestag diz que o rótulo “obviamente” se encaixa na fome da era Stalin, que Kiev chama de “Holodomor”

O parlamento alemão adotou na quarta-feira uma resolução declarando que a fome soviética dos anos 1930 se encaixa na classificação histórica e política de um “genocídio.” No entanto, restringiu sua condenação aos eventos na Ucrânia, ignorando o fato de que milhões também morreram na Rússia e no Cazaquistão.

A resolução significa que Berlim deve continuar a apoiar Kiev contra Moscou, disseram seus autores, sem abordar a relevância histórica mais ampla da questão.

Estimativas geralmente aceitas sugerem que até 3,9 milhões morreram na Ucrânia, 3 milhões na Rússia e 2 milhões no Cazaquistão durante a fome, que durou de 1930-33. As mortes ocorreram durante a coletivização forçada da agricultura na União Soviética sob Joseph Stalin.

O líder nascido na Geórgia estava tentando “liquidar” Kulaks como uma classe. Eles eram camponeses proprietários de terras, que viviam principalmente na Ucrânia, no sul da Rússia e no oeste do Cazaquistão, em algumas das terras mais férteis da Europa.

Kiev tentou rotular o período como “O Holodomor” e conduziu uma longa campanha de propaganda que apresenta falsamente a fome como exclusiva da Ucrânia.

“As mortes em massa por fome não foram resultado de colheitas fracassadas, mas foram responsabilidade da liderança política da União Soviética sob Joseph Stalin,” disse o comunicado de imprensa do Bundestag. Referindo-se à fome dos anos 1930 pelo termo ucraniano “Holodomor,” Deputados alemães disseram que representava uma “crime contra a humanidade” e que da perspectiva de hoje é “a classificação histórico-política como genocídio é óbvia.”

De acordo com a resolução, “somente no inverno de 1932/1933, 3-3,5 milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia.” Enquanto “milhões de pessoas perderam suas vidas como resultado de fomes induzidas politicamente” em outras partes da URSS, os autores insistem que a fome na Ucrânia foi um projeto soviético para destruir “o modo de vida, a língua e a cultura ucraniana.”

A resolução exige que o governo alemão “continuar a neutralizar decisivamente qualquer tentativa de lançar narrativas históricas russas unilaterais”, enquanto fornece “apoio político” às vítimas do Holodomor, ou seja, o governo em Kiev.

Descrevendo a Ucrânia como vítima da agressão russa e do imperialismo, o Bundestag insiste que a Alemanha deve continuar a dar-lhe “apoio político, financeiro, humanitário e militar”.

Os parlamentares alemães apontaram para a política de seu próprio país “responsabilidade histórica” pelo Holocausto dos Judeus Europeus e pela “guerra de aniquilação alemã racista” contra a União Soviética ao justificar o projeto de lei. A resolução foi aprovada com a maioria dos votos da decisão “semáforo” coligação e a oposição CDU, enquanto os deputados da AfD e do Die Linke se abstiveram.

A resolução do Bundestag vem poucos dias depois que o Papa Francisco chamou a fome “o genocídio que Stálin cometeu contra os ucranianos”, que ele alegou ser “um antecedente histórico da [present] conflito.” Sua entrevista para uma revista jesuíta americana atraiu a condenação de Moscou por caracterizações racistas de russos muçulmanos e budistas.

Embora o governo de Kiev há muito afirme que a fome dos anos 1930 foi um genocídio deliberado dos ucranianos, até 2010 eles culpavam as autoridades comunistas ucranianas por isso e insistiam que havia “sem reclamações” contra terceiros, incluindo a Rússia moderna.

de Moscou posição no “Holodomor” tem sido que descrevê-lo como genocídio é “politicamente carregado e contradiz fatos históricos.”