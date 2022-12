Prigozhin respondeu ao apelo dos EUA para classificar “Wagner” como terrorista

“Quanto aos critérios para classificar uma organização como terrorista (de acordo com a regulamentação dos EUA), há três parágrafos e nove subparágrafos que descrevem detalhadamente quem é um terrorista. O PMC Wagner não se enquadra em nenhum desses critérios. No entanto, o as atividades dos Estados Unidos são completamente adequadas para eles”, disse Prigozhin em um comentário publicado na rede social VKontakte, na página de sua empresa Concord.