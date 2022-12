Mãe e filho morrem após tornados atingirem o sul dos EUA – CMIO

Twisters também foram vistos no Mississippi e na Louisiana, com fotos que pretendiam mostrar as consequências circulando nas redes sociais, incluindo imagens de casas destruídas e outros destroços.

Enquanto os tornados também atingiram os condados de Choctaw e Lowndes, no Mississippi, na terça-feira, deixando casas e um corpo de bombeiros local em ruínas, nenhum ferimento grave foi relatado em nenhum dos locais, segundo autoridades do condado.

Os moradores da Paróquia de Caldwell, Louisiana, não tiveram tanta sorte, pois as autoridades locais relataram que pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas, além de grandes danos às casas e outras estruturas. Modelos criados pelo meteorologista Craig Ceecee sugerem que alguns detritos foram lançados 15.000 pés no ar durante o ciclone.

A energia também foi cortada em algumas cidades, com mais de 50.000 residentes do Mississippi e do Alabama sem eletricidade em um ponto na tarde de quarta-feira, de acordo com o site de rastreamento poweroutage.us. Parece que os reparos foram concluídos rapidamente em muitas áreas, no entanto, apenas 3.500 clientes permaneceram sem energia em ambos os estados na noite de quarta-feira.

O sistema climático feroz se originou no Texas no início desta semana e ganhou intensidade à medida que se movia para o leste, em grande parte graças às temperaturas anormalmente altas na região. Ao colidir com uma frente fria, o ar mais quente pode produzir fortes correntes de vento que resultam em fortes tempestades e, em alguns casos, tornados.